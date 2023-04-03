سلبيات وإيجابيات قرار المركزي رفع سعر الدولار

رفع مصرف “سوريا” المركزي، سعر الدولار في نشرة المصارف الأحد، ليصبح سعر صرف الدولار الواحد 6532 ليرة، بعد أن كان 4500 ليرة.

قرار المركزي هذا يأتي بعد نحو الشهرين على رفع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات، والذي بات 7250 ليرة. وهو في تغير مستمر بشكل شبه يومي إنما بفارق بسيط.

وأثار قرار المركزي الجديد المخاوف من جولة ارتفاع أسعار جديدة، وهو ما لم تخفِه وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي”. والتي وصفت عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، خطوة المركزي بالجريئة والهامة باتجاه توحيد سعر الصرف.

وأضافت الوزيرة السابقة، أن الانعكاس السلبي للقرار سيكون على الدولار الجمركي. وما سينتج عنه من ارتفاع في الأسعار. وبنفس الوقت عادت وأكدت أن توحيد سعر الدولار خطوة أساسية لابد منها للسيطرة على سعر الصرف ووقف تدني الإيرادات العامة للدولة.

ومع رفع سعر الدولار بنحو النصف تقريباً، وما سيخلّفه من حالة ارتفاع في الأسعار، فإن تحسين الأوضاع المعيشية. يجب أن يكون الهاجس الأول والأولوية الأولى للحكومة خصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين.

يذكر أن سعر الدولار أمام الليرة السورية كان يعادل 50 ليرة سورية قبل الحرب، ونحو 1000 ليرة بنهاية عام 2020.