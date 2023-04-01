"الناتو" يخطط لإمداد أوكرانيا بـ 6 كتائب من الدبابات الألمانية

صرّح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن دول حلف "الناتو" تخطط لإمداد القوات الأوكرانية، بـ 6 كتائب من الدبابات الألمانية طراز "Leopard" و"Leopard 2".

وأوضحت صحيفة "Die Welt" الألمانية، نقلاً عن بيستوريوس، أن الحديث يدور عن تسليم أوكرانيا 160 دبابة، منها كتيبتان من دبابات "Leopard"، و4 كتائب من دبابات "Leopard 2".

كما أشار إلى أنه لن يكون من الممكن "الآن إمداد أوكرانيا بالمزيد من المعدات، لأن موارد دول الحلف محدودة".

من جانبه أعلن المستشار الألماني، أولا شولتس، الاثنين الماضي، استلام أوكرانيا لـ 18 دبابة من طراز "Leopard 2A6"، التي تعهدت بها برلين.

وفي 8 آذار/مارس، قال بيستوريوس أن كييف ستتلقى هذا الشهر 21 دبابة ليوبارد 2A6 من برلين ولشبونة، 18 منها مقدمة من ألمانيا.

وقال المستشار شولتس إن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت بالفعل 18 مركبة قتالية ألمانية.

وقبل أيام، أعلن مجلس النواب الألماني أنّ بلاده تعتزم زيادةً كبيرة في مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بعد موافقة لجنة الموازنة في الـ "بوندستاغ".

وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو، ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف بإمدادات عسكرية، وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة، بعد أن أُفرغ قسم كبير من هذا المخزون خلال العام الماضي، بسبب مدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.