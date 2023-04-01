الأركان الأميركية: أوكرانيا غير قادرة على هزيمة روسيا قريباً

رأى رئيس الأركان الأميركية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.

وقال في مقابلة مع موقع "Defense One": "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

ووفقاً للجنرال الأميركي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخطّط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991، مشيراً إلى أن هذه "مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية، ولا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".

وفي الأسبوع الماضي، وصف ميلي، الذي كان يتحدث في الكونغرس، رغبة زيلينسكي في "استعادة" شبه جزيرة القرم بأنها متطرفة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق إن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي، "ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى".

وقال خلال جلسة استماع في الكونغرس: "أعتقد أن هناك مناطق في أوكرانيا تنوي كييف القتال من أجلها، وقد تكون هناك مناطق من المحتمل أن تعمل على إعادتها بطريقة أخرى".

وكانت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اشتكى مؤخراً من نقص الأسلحة، مؤكداً أنه لا يستطيع إرسال الجنود إلى خط المواجهة من دون دبابات ومدفعية وأنظمة "هيمارس".

وفي سياق مختلف، وبعد كشف الحكومة الهنغارية أنّ دول الاتحاد الأوروبي تناقش مسألة إرسال "قوات حفظ السلام" إلى أوكرانيا، الكرملين علّق أمس، واعتبر المسألة "خطيرةً للغاية".

وأكّدت موسكو، غير مرة، ضرورة وقف توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا من أجل تحقيق سلام دائم في أوروبا.