القبض على ( 65 ) مروج ومتعاطي في دمشق

31-03-2023

القبض على ( 65 ) مروج ومتعاطي في دمشق

نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها فرع مكافحة المخدرات في دمشق في ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ومنذ بداية العام 2023م تمكن الفرع المذكور من توقيف ( 65 ) خمسة وستون شخصاً مطلوبين بجـ.رائم حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وفق الآتي :

-( 62,690 ) اثنان وستون كيلو وستمائة وتسعون غرام من مادة الحشيش المخدر.

-( 205400 ) مئتان وخمسة آلاف وأربعمائة حبة كبتاغون مخدرة.

-( 1317 ) ألف وثلاثمائة وسبعة عشر حبة دوائية مخدرة.

- ( 31,5 ) واحد وثلاثون ونصف غرام من مادة الهيروئين المخدرة.

- ( 116 ) مائة وستة عشر غرام من مادة الكريستال المخدرة.

- ( 4,225 ) أربعة كيلو ومئتان وخمسة وعشرون غرام من مادة الأمفيتامين المخدرة.

- ( 50 ) خمسون غرام من مادة السيليفيا المخدرة.

- ( 2 ) غرامين من مادة الكيتامين المخدرة.

- ( 4 ) أربعة غرام من مادة الماريجوانا المخدرة.

كما تمكن الفرع المذكور من استرداد سيارة مسروقة، وضبط عملات نقدية مزورة وهي مبلغ ( 2000 ) دولار أمريكي ، ومبلغ ( 500,000 ) ألف ليرة سورية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم ومازالت الجهود مستمرة في مكافحة ظاهرة تروجي وتعاطي المواد المخدرة.

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