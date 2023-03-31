القبض على ( 65 ) مروج ومتعاطي في دمشق
نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها فرع مكافحة المخدرات في دمشق في ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ومنذ بداية العام 2023م تمكن الفرع المذكور من توقيف ( 65 ) خمسة وستون شخصاً مطلوبين بجـ.رائم حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وفق الآتي :
-( 62,690 ) اثنان وستون كيلو وستمائة وتسعون غرام من مادة الحشيش المخدر.
-( 205400 ) مئتان وخمسة آلاف وأربعمائة حبة كبتاغون مخدرة.
-( 1317 ) ألف وثلاثمائة وسبعة عشر حبة دوائية مخدرة.
- ( 31,5 ) واحد وثلاثون ونصف غرام من مادة الهيروئين المخدرة.
- ( 116 ) مائة وستة عشر غرام من مادة الكريستال المخدرة.
- ( 4,225 ) أربعة كيلو ومئتان وخمسة وعشرون غرام من مادة الأمفيتامين المخدرة.
- ( 50 ) خمسون غرام من مادة السيليفيا المخدرة.
- ( 2 ) غرامين من مادة الكيتامين المخدرة.
- ( 4 ) أربعة غرام من مادة الماريجوانا المخدرة.
كما تمكن الفرع المذكور من استرداد سيارة مسروقة، وضبط عملات نقدية مزورة وهي مبلغ ( 2000 ) دولار أمريكي ، ومبلغ ( 500,000 ) ألف ليرة سورية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم ومازالت الجهود مستمرة في مكافحة ظاهرة تروجي وتعاطي المواد المخدرة.
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