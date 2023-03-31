خبير زراعي: خسائرالعاصفة ضعف خسائر الزلزال

تسببت العاصفة الهوائية التي ضربت مناطق متفرقة من وسط وشمال غربي سوريا يوم الأربعاء، بتضرر أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية.

وقال الخبير التنموي والزراعي، أكرم عفيف لإذاعة "ميلودي إف إم" السورية، أمس الخميس، إن "خسائر العاصفة الهوائية التي ضربت البلاد تعادل 100 ضعف خسائر الزلزال". في إشارة منه إلى زلزال سوريا وتركيا الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط/فبراير الماضي.

وأضاف أن أزهار الحمضيات واللوزيات تضررت بشكل كبير، فضلاً عن تضرر محاصيل "الفول، والقمح، والبازلاء، والمشاتل، و البيوت البلاستيكية" بسبب سرعة الرياح الشديدة.

وأشار إلى أن الخسائر الزراعية فوق الوصف، وخصوصاً مع وصول الأضرار إلى المداجن والحظائر الصغيرة التي تهدمت.

ودعا عفيف لإعلان حالة الطوارئ لمساعدة الفلاحين وتعويضهم ومنح إعفاءات على الديون بالرغم من أن المصرف الزراعي لم يدعم بالصورة الكافية.

وأشار إلى أن الكوارث تتالت على القطاع الزراعي بداية من العاصفة المطرية التي وقعت قبل الزلزال فضلاً عن الاحتباس المطري وصولاً لهذه العاصفة التي فاقت أضرارها الوصف، إلى جانب نقص الأسمدة والمستلزمات الإنتاجية.

وكانت "مديرية الموانئ السورية"، أعلنت يوم الأربعاء، عن إغلاق جميع الموانئ في البلاد، بما فيها ميناء طرطوس، وذلك بسبب ظروف الطقس والرياح القوية.