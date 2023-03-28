طفل سوري بقدرات خارقة .. حالة نادرة عالمياً اكتشفها أهله في الرابعة من عمره

تصدّر اسم الطفل “عبد الرحمن الأسعد” أحد دروس منهاج اللغة الإنكليزية. لطلاب الصف الثامن الإعدادي في “سوريا”. كجزء من القصص المجمّعة من حول العالم.

الدرس المعنون بعبارة “عبد الرحمن طفل سوري بقدرات خارقة” تحدّث عن مواهب “الأسعد”. الذي ينحدر من “حمص” وقد أظهر بحسب المختصين. مواهب استثنائية كالتحدث بلغاتٍ لم يتعلمها من قبل.

كما أنه استخدم الكومبيوتر والموبايل بدون تدريب مسبق. ويتابع الدرس المذكور أن اكتشاف موهبة “الأسعد” بدأ حين كان في الرابعة من عمره وكتب كلمات وأرقام بالانكليزية ونطقها بشكل صحيح. وهو ما فعله أيضاً بالنسبة للأبجدية العربية.

إضافة إلى ذلك فإن “الأسعد” امتلك ذاكرة بصرية لا تصدّق. حيث يستطيع رسم أي مبنى خلال ربع ساعة بعد النظر إلى تصميمه لمدة دقيقة أو اثنتين. كما أن بإمكانه معرفة الوقت بدقة دون النظر إلى الساعة.

فيما يقول مهندس معماري أن رسومات الطفل “عبد الرحمن الأسعد” للمباني. تبدو احترافية بتفاصيلها ودقتها.

وفي وقت سابق قال “حسان الأسعد” وهو والد الطفل الموهوب لـ سناك سوري. أن ابنه وبحسب الأطباء. لديه حالة طبية نادرة تسمّى متلازمة “أسبرجر” وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد. تصيب أصحاب الذكاء الحاد.

اللافت أن الطفل الذي صار اسمه جزءاً من المنهاج الدراسي. كان خارج المدرسة بسبب رفض مديرية التربية لضمه إلى المدارس بسبب حالته. إلى أن تمكّن والده بعد 3 سنوات من المحاولة ضمّه إلى إحدى المدارس الخاصة.

سناك سوري