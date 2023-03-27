27-03-2023
تنفيذ كامل خطة التحريج في منطقة الغاب للموسم الحالي
أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي للموسم الزراعي الحالي، والبالغة 180 هكتاراً.
وأوضح مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز محمد أنه تمت زراعة مناطق التحريج بأكثر من 100 ألف غرسة حراجية، من أصناف متعددة منها الصنوبر البري والجبلي والسنديان والبطم والكينا والخرنوب والغار، مبيناً أن المناطق الخاضعة للتحريج شملت جورين وشطحة وعين الكروم وعناب ومعرين.
ولفت إلى أن خطة التحريج الاصطناعي شملت زراعة مناطق جديدة بالغراس الحراجية، وخاصة مواقع المخالفات وأطراف مواقع الحرائق التي نشبت في فصل الصيف الماضي والملاصقة للقرى السكنية.
وكان الموسم الزراعي الماضي شهد تحريج 100 هكتار من أراضي منطقة الغاب.
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