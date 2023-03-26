بوتين عن التعاون مع الصين: ليس سراً ولا يُعد تحالفاً عسكرياً

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنّ روسيا لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين، أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.

وقال تعليقاً على تصريحات تُفيد بأنّ موسكو وبكين تُشكلان محوراً جديداً لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماماً مع الواقع، لأننا لن ننشئ أيّ تحالف عسكري مع الصين".

وأضاف بوتين أنّ "التعاون بين روسيا والصين ليس سراً"، لافتاً إلى أنّ "التعاون لا يُعد تحالفاً عسكرياً على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة".

وتابع قائلاً: "نعم لدينا تعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ولا نخفي ذلك. كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".

واعتبر بوتين أنّ ما يقوم به الغرب الآن هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية، واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأردف: "هذا هو السبب الذي دفع السياسيين الغربيين للقول إنّ الغرب بدأ بناء محور جديد على غرار ذلك الذي أنشأته الأنظمة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي".

وقبل أيام، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو، وقال إنّ "الصين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي".

وفي وقتٍ سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأنّ العلاقات بين موسكو وبكين باتت ركيزةً للاستقرار العالمي ووصلت إلى مستوى غير مسبوق.

والشهر الماضي، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد اجتماعٍ بنائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو تشو، عزم البلدين "حماية سيادتيهما وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً".

ويخشى الغرب التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا والصين كونه يهدد النظام العالمي الذي أنشأه الغرب، وفق تصريحات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وكالات