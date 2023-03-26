منتخبنا الوطني يحقق فوزه الأول تحت قيادة كوبر

حقق منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم فوزاً على حساب نظيره منتخب تايلند، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية أقيمت على استاد مكتوم بن راشد في دبي الإماراتية.

تناوب على تسجيل ثلاثية نسور قاسيون كل من عمر السومة في الدقيقة 26 وعمر خريبين في الدقيقة 56 من ركلة جزاء و محمد الحلاق في الدقيقة 84 بينما سجل المنتخب التايلندي هدفه الوحيد في الدقيقة 45+2.

يذكر أن منتخبنا سيواجه البحرين يوم 28 من شهر آذار الجاري في المنامة ليختتم بذلك فترة التوقف الدولي.