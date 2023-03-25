قتلت زوجها ببنـدقيته الحربية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بوجود جثة رجل في منزله ببلدة مرج السلطان في الغوطة الشرقية، وعلى الفور توجهت دورية من الفرع إلى المنزل، حيث شوهد جثة رجل بالعقد الرابع من العمر ومصابة بعدة عيارات نارية.

ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بزوجة المغدور المدعوة (نانسي) حيث تم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل زوجها بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية عائدة لزوجها وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

تم مصادرة البنـ.دقية الحـ.ربية ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليها وسيتم تقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

وزارة الداخلية