25-03-2023
قتلت زوجها ببنـدقيته الحربية
وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بوجود جثة رجل في منزله ببلدة مرج السلطان في الغوطة الشرقية، وعلى الفور توجهت دورية من الفرع إلى المنزل، حيث شوهد جثة رجل بالعقد الرابع من العمر ومصابة بعدة عيارات نارية.
ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بزوجة المغدور المدعوة (نانسي) حيث تم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل زوجها بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية عائدة لزوجها وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.
تم مصادرة البنـ.دقية الحـ.ربية ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليها وسيتم تقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.
وزارة الداخلية
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