الصين ترحب بالاتفاق السوري- السعودي

علقت الصين أمس الجمعة، على بدء مباحثات بين المملكة العربية السعودية وسورية، بشأن إعادة فتح ‏سفارتيهما في الرياض ودمشق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “ترحب الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سورية والسعودية لإعادة فتح سفارتيهما في البلدين”.

وتابعت مؤكدة: “ستساعد عودة سورية إلى الأسرة العربية على تحقيق التضامن وتنشيط الدول العربية، اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى أن الصين تدعم بقوة الدول العربية في تعزيز التضامن والتنسيق والاستقلال الاستراتيجي، وندعم الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

المصدر: وكالات