15 ضحية و 40 مفقودا أثناء جمعهم الكمأة وسط سوريا

استتشهد 15 شخصا بهجوم شنّته خلايا تابعة لتنظيم “الدولة” الإسـ.ٍلامية خلال جمعهم الكمأة وسط سوريا، فيما لا يزال أربعون آخرون في عداد المفقودين.

و أن الضحايا هم “سبعة مدنيين وثمانية عناصر للجيش السوري”، وقال إنهم “استشهدوا الخميس على يد خلايا تابعة لتنظيم “الدولة” الإسـلامية ، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة”.

وأشار إلى أن أربعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

وفي منتصف فبراير، استشهد 68 شخصا أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في ريف حمص الشرقي، كذلك استشهد آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم المتطرف أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاما.



المصدر: “أ ف ب”

