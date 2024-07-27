تعطل حركة القطارات بين بريطانيا و فرنسا بسبب أعمال تخريب

أعلنت شركة “يوروستار”، يوم الجمعة، أن خدماتها للقطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أعمال تخريبية في فرنسا، مما أدى إلى إلغاء عدة رحلات وزيادة مدة الرحلات الأخرى.

وذكرت الشركة في بيان أن “أعمال التخريب المنسقة في فرنسا أثرت على الخط فائق السرعة بين باريس وليل، مما أدى إلى تحويل جميع القطارات السريعة المتجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط التقليدي”.

وأوضحت الشركة أن هذا سيزيد من زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف، مؤكدة إلغاء العديد من الرحلات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الفرنسية (أس أن سي أف)، جان بيار فاراندو، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن “الهجوم الكبير” على شبكة القطارات السريعة، الذي يتسبب في اضطرابات طوال عطلة نهاية الأسبوع، سيؤثر على 800 ألف راكب.

وأدان الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت، هذا “العمل الإجرامي المشين”، محذراً من “عواقب وخيمة جداً” على حركة القطارات، مع إلغاء العديد من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

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