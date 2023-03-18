إلقاءالقبض على شخص يقوم بالاحتيال على أصحاب المحلات التجارية

نتيجة البحث والمتابعة تمكن قسم شرطة الحميدية في دمشق من إلقاء القبض على شخص يقوم بالاحتيال على أصحاب المحلات التجارية في أسواق (الحريقة والحميدية وشارع خالد بن الوليد) وتبين أنه يدعى (محمد سعيد. ع)، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه عدة عمليات احتيال على أصحاب المحلات حيث يقوم بالدخول إلى المحل التجاري وإيهام صاحبه أنه يعمل بالتجارة وينوي شراء كميات كبيرة من البضاعة التي لديه ويتفق معه على ثمنها ويجري اتصال وهمي يطلب فيه من أحد شركائه سحب مبلغ مالي كبير من البنك لأنه وجد طلبه من البضاعة، ويقوم بإيداع كيس شفاف ظاهره مبلغ مالي كأمانة لدى صاحب المحل لحين عودته، ويأخذ كمية من البضاعة كعينات يوصلها لشريكه أثناء ذهابه لجلب باقي المبلغ المتفق عليه، ليتبين لاحقاً أن الكيس يحوي رزمة من الأوراق البيضاء بمقاس العملات باستثناء العملة الورقية الأولى والأخيرة.



وبتحري منزل المقبوض عليه تم ضبط بعض الأدوات التي كان يستخدمها في قص ورسم العملة الورقية وجهاز كمبيوتر محمول، ومبلغ مالي قدره ( 1.250.000 ) مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية وكميات من البضاعة التي أخذها من أصحاب المحلات عن طريق الاحتيـ.ال والتي سُلمت إلى أصحابها أصولاً.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية