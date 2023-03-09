تفاصيل حصول مصر على أكبر تعويض في تاريخها

كشف المحامي المصري خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل رفع العلم المصري على القاطرة نبيل الهلالي؛ التي حصلت عليها الهيئة بعد التسوية مع شركة إيفرجيفن.

وقال أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، إنه بعد تمكن هيئة قناة السويس من حل أزمة تعطل السفينة إيفرجيفن بالمجرى الملاحي، بعد مرور 6 أيام، تم خوض مفاوضات بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة، لمدة 90 يومًا، من أجل دراسة الحصول على تعويض نظير تعطيل الملاحة الدولية في المجرى العالمي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق ببنود سرية على حل هذه الأزمة.

وأضاف المستشار القانوني لرئيس الهيئة، مساء الثلاثاء الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في كل تفصيلة تخص هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أنه تم الحصول على هذه القاطرة بقوة شد 75 طنًا، بعد اتفاق الهيئة مع الشركة المالكة للسفينة على الحصول على أعلى تعويض عالمي، عقب حادث جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفن.

ولفت المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تفاوض الهيئة تم مع 12 جهة، كما تم تحرير السفينة وخروجها من المياه الإقليمية المصرية، دون أن تتضرر بضائعها، أو تتأثر سلبًا.

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن الشركة اليابانية المالكة للشركة، سجّلت كلمة شكر لمصر بعد إنهاء أزمة تعويم السفينة، وأصّرت على إذاعتها أمام العالم، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس من أكثر الهيئات المصرية انضباطًا وعلى المصريين أن يفخروا بوجود هيئة مثل هيئة قناة السويس.

المصدر: القاهرة 24

