لافروف: روسيا أفشلت مخططات الغرب لتفكيكها وعزلها

أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تمكنت من إحباط مخططات الغرب لتفكيكها وعزلها، واستطاعت ضمان التعاون مع أغلبية دول العالم.

وقال لافروف خلال اجتماع اليوم مع ممثلي وزارة الخارجية في الأقاليم الروسية: “لقد دخل العالم حقبة من التغييرات الجذرية التي لا رجعة فيها.. لم ننجح فقط في إحباط خطط الغرب الجماعي لعزل روسيا بل وحتى تفكيك أوصالها ولكن أيضا في ضمان استمرار التعاون مع الأغلبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي”.

وأشار لافروف إلى أنه على مدار العام الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا زاد عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون بشكل كبير ووصل الآن إلى عشرين دولة.

