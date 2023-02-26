هل يتم رفع الحظر عن ملاعبنا الكروية؟

تتواصل في مقر اتحاد كرة القدم بالفيحاء اجتماع اللجنتين الدولية والآسيوية مع اللجنة السورية لرفع الحظر عن ملاعبنا، وتأتي مهمة اللجنتين الدولية والآسيوية للاطلاع على الحالة الأمنية والكشف على الملاعب ومدى جاهزيتها.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة السورية عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس اتحاد الكرة: الاجتماعات بدأت الخميس وستنتهي آخر الشهر والوفد الدولي سينهي أعماله قبل الوفد الآسيوي، وأضاف: هذه الخطوة هي ثمرة الاجتماعات المكوكية التي عقدناها سابقاً مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي.

المرحلة لن تكون سهلة فالاجتماع الحالي سيسفر عن شروط وطلبات علينا تنفيذها سواء ما يتعلق بالملاعب والفنادق وغيرها من الأمور اللوجستية.

اتحاد كرة القدم سيعمل ما بوسعه مع الاتحاد الرياضي لتنفيذ المطلوب بأسرع وقت حتى لا يطول قرار رفع الحظر عن ملاعبنا.

الوطن أون لاين