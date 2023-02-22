الكشف على 880 بناء في ريف حمص 40 منها يحتاج للهدم

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلدان والبلديات والإسكان في محافظة حمص، رامح منصور أن :”إجمالي الأبنية التي تم الكشف عليها بريف المحافظة حتى تاريخ اليوم وصل إلى حوالي 880 بناء”.

وأضاف “منصور” :”تبين بحسب الكشوف أن نحو 40 بناء منها بحاجة للهدم، و185 بناء بحاجة إلى تدعيم، و630 أبنية آمنة إنشائياً”.

وأكد “منصور”أن :”أي مواطن يتقدم بطلب للبلدية المعنية سيتم الكشف على منزله للتأكد من مدى سلامته أو بحاجة لتدعيم أو هدم، وتم التوجيه لجميع الوحدات الإدارية بريف المحافظة لتشكيل لجان من المكاتب الهندسية التابعة لها لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال”.

وتابع :”إضافة إلى ذلك تم التوجيه لنقابة المهندسين بفرز مهندس إنشائي مسؤول في جميع القطاعات لتقييم السلامة الإنشائية، حيث تتم موافاة المكتب التنفيذي بالكشوف المنظمة يومياً حيث يتم رفعها لوزارة الإدارة المحلية مباشرةً”.

وأشار “منصور”إلى أنه “بحسب التقارير والكشوف تبين وجود العديد من الأبنية في بعض البلدات تحتاج إلى تدعيم وأخرى إلى الهدم، وفي الحالة الأخيرة يعطى صاحب البناء إنذاراً بإخلاء المنزل مؤقتاً ريثما يتم الكشف الإنشائي والتأكد من سلامته”.

وبيّن “منصور”أن :”البلديات ستقوم بعمليات الهدم للأبنية الخطرة في حال كانت تشكل خطورة، والعمل متواصل يومياً في الوحدات الإدارية، وتم الطلب من رؤسائها في ريف المحافظة إعلام الأهالي بضرورة مراجعة مقر وحداتهم الإدارية للإبلاغ عن أية مظاهر تمس سلامة المباني”.

ولفت “منصور” إلى أن :”اجتماعاً سيعقد برئاسة محافظ حمص خلال اليومين المقبلين لبحث آلية التدعيم والجهة التي ستنفذ عمليات التدعيم”.

يشار إلى أن أحد الأبنية انهار منذ عدة أيام في حي البياضة بمدينة حمص، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك نتيجة الهزات الإرتدادية التي حدثت، إضافة لتصدعه نتيجة الأعمال العسكرية خلال فترة تواجد المجموعات المسلحة.

تلفزيون الخبر