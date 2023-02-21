الأرصاد الجوية تنفي ارتباط الرياح التي شهدتها البلاد يوم أمس بالهزة الأرضية

21-02-2023

الأرصاد الجوية تنفي ارتباط الرياح التي شهدتها البلاد يوم أمس بالهزة الأرضية

أوضح المتنبئ الجوي رضوان العيسى أن البلاد شهدت حالة عدم استقرار جوي نتج عنها تدفق هواء بارد واصطدامه مع الهواء الساخن ما أدى لهطولات مطرية على المناطق الساحلية بكميات قليلة، مؤكداً أنه لا علاقة للحالة بالزلزال الذي حدث أمس.


وبيّن العيسى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات المساء.

وأضاف العيسى أن الجو يكون بارداً ليلاً، محذراً من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية.

وأكد المتنبئ الجوي أن الأجواء مستقرة ومشمسة حتى نهاية الأسبوع وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 4-5 درجات مئوية.

شام اف ام

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