21-02-2023
حالة الطقس ٢١/٢/٢٠٢٣
تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية.
إضافة تعليق جديد