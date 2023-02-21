من الخوف الشديد.. نفوق 1108 دجاجة في حمص بسبب الزلزال

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الدجاج أصيب بحالات عصبية نتيجة الهزات الأرضية والزلزال الذي وقع في سوريا، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منهم إضافة إلى أن هذا الخوف والهلع تسبب بتوقف الدجاج عن البيض.

وبهذا السياق أوضح أمين سر غرفة زراعة دمشق وعضو لجنة مربي الدواجن محمد جنن أنه في محافظة حمص، نفقت 1108 دجاجة من النوع البياض ذي اللون الأبيض أي ما يشكل 1% فقط من عدد الدجـاج في المداجن نتيجة الزلزال، مبيناً أن الدجاج ذا اللون الأبيض حساس جداً أكثر من النوع الأحمر وعند حدوث الزلزال تجمعوا في زاوية واحدة فوق بعضهم ما أدى إلى نفوقهم.

وبين أنه لا تحدث حالات عصبية عند الدجاج تمنعه من البيض، لافتاً إلى أن سبب انخفاض الإنتاج هو ارتفاع سعر العلف وعدم الانتظام بالخطة العلفية فالمربي يلجأ لإطعام الدجاج الخبز اليابس أو الذرة من دون الصويا وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وليس له علاقة بالموضوع النفسي.

وأضاف جنن أن المحافظات المنكوبة (اللاذقية – حلب) ليس فيها أعداد كبيرة من المداجن فمعظم الاعتماد يكون على المداجن الموجودة في دمشق وريفها، حيث تشكل محافظة ريف دمشق 75% من طاقة إنتاج الدجاج البياض، أما تربية الدجاج المخصص للحوم ينتشر في حماه والساحل السوري، ولم تصل معلومات عن أضرار نتيجة الزلزال.

الجدير ذكره أن سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف وصل إلى 20 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو شرحات الدجاج 29 ألف ليرة سورية بينما سعر كيلو الدبوس 22 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو الوردة 23 ألف ليرة سورية، بحسب آخر نشرة أسعار صادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق.