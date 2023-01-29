ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتفي بالتعادل الثالث

اكتفى بايرن ميونخ بالتعادل 1-1 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت لتتقلص صدارته لدوري درجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة بتعادله الثالث على التوالي بالنتيجة نفسها أمس السبت.

وتقدم بطل ألمانيا، الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير شباط، بوساطة ليروي ساني بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 34.

ولم يقدم أينتراخت ما يذكر إلى أن مرر دايتشي كامادا كرة إلى راندال كولو مواني ليمر من مواطنه الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن ويسدد في شباك يان زومر محرزا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69.

وأهدر بايرن، الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي، ثلاث فرص قبل هدف الفريق الضيف.

وكان بايرن تعادل 1-1 مع رازن بال شبورت لايبزيغ، ثم كولن منذ استئناف الموسم عقب العطلة الشتوية.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 37 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب الذي تغلب 2-صفر على مضيفه هيرتا برلين في قمة العاصمة الألمانية في وقت سابق من اليوم.

ويأتي لايبزيغ ثالثا وله 35 نقطة عقب انتصاره 2-1 على شتوتغارت أمس الجمعة، بينما يحتل أينتراخت المركز الخامس برصيد 32 نقطة.