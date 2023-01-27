عراقي يقتل أمه وأشقائه الثلاثة متأثراً برواية لنجيب محفوظ

قتل شاب عراقي والدته و3 من أشقائه (صبي وبنتان)، وذلك رمياً بالرصاص بمحافظة واسط جنوب البلاد، بحسب بيان الشرطة العراقية.

ووفق بيان الشرطة، فإن الشاب عمره 18 عاماً يتيم الأب نفذ جريمته بمنزل العائلة في حي النفط مركز مدينة الكوت بعد أن أطلق الرصاص على أفراد عائلته.

وتابع البيان: أن الشاب ادعى خلال التحقيقات أنه أقدم على فعلته متأثراً برواية الروائي المصري نجيب محفوظ، دون تحديد اسم الرواية.

يذكر أن الروائي المصري نجيب محفوظ حاصل على جائزة نوبل في الأدب 1988، وتعرض لمحاولة اغتيال عام 1994 من قبل متشددين معترضين على كتاباته.