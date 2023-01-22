سؤال غريب من نوعه في أحد المقررات الامتحانية بجامعة تشرين
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي سؤالا لأحد الدكاترة في قسم هندسة الطاقه بجامعة تشرين جاء فيه( أكتب سؤالا كنت تتمنى أن يأتي في الامتحان ولم يأت ثم أجب عنه ) ؟
و اعتبر عدد من الأساتذة ان مثل هذه الأسئلة لا معنى لها ولا قيمة ولا تسبب إلا الإساءة لمستوى التعليم في الجامعات الحكومية السورية في الوقت الذي تخرج الجامعات من التصنيف تباعا وفي الوقت الذي تأخذ فيه سمعة الجامعة ٤٠% من مستوى التصنيف.
كما يعتبر مؤشرا للتساهل في مستوى التعليم في الجامعات الحكومية ، علما أن الدكتور من خارج الاختصاص تماما ولم يعط سوى ساعتين طوال العام الدراسي حسب تاكيد عدد من الطلاب.
وعليه اكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي للوطن أون لاين أنه تم الطلب من رئيس جامعة تشرين التدقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية.
الوطن
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