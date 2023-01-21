سرقة ألواح طاقة شمسية من المقاعد الذكية في كورنيش اللاذقية

عد مضي نحو شهرين على تركيبها، سرق مجهولون ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمقاعد الذكية التي تم وضعها على الكورنيش الغربي لمدينة اللاذقية، في مبادرة مجتمعية نفذتها منارة الشيخ ضاهر بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية ومديرية السياحة.

وأكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي سرقة لوحين من ألواح الطاقة الشمسية المركبة على المقاعد الذكية في الكورنيش الغربي والبالغ عددها 4، حيث كل مقعد مزوّد بلوح طاقة شمسية.

وبيّن زنجرلي أنه تم تنظيم ضبط من قبل قسم الشرطة المختص، وأنه سيتم تركيب ألواح بديلة عن الألواح التي تمت سرقتها، لما تقدمه المقاعد من خدمة للمواطنين سواء من جهة إنارة الكورنيش ليلاً، أو من جهة تقديم خدمة شحن الهواتف المحمولة بواسطة مآخذ الطاقة الموجودة ضمن المقاعد.

وأكد زنجرلي أن مجلس المدينة سيعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بمبادرة تركيب المقاعد الذكية على وضع مقاعد ذكية على امتداد الكورنيش الغربي، بالاعتماد على الطاقة المتجددة التي يمكن أن تساهم في التقليل من الآثار الضارة على البيئة.

وكانت لاقت مبادرة تركيب المقاعد الذكية، في تشرين الثاني الماضي، استحساناً واسعاً من أهالي مدينة اللاذقية، والتي تضمنت تصميم مقاعد مزودة بألواح طاقة شمسية لإنارة المكان مع وجود مآخذ لشحن الهواتف النقالة بضمنها، بالإضافة لتخصيص مساحة ضمن المقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب “رومبات” لتسهيل حركتهم.



أثر