توزيع 13543 أسطوانة غاز منزلية بحماة اليوم.. محروقات : زمن وصول الرسائل سينخفض لمادون 60 يوماً

بلغ إنتاج حماة من الغاز المنزلي اليوم الخميس ، نحو 13543 أسطوانة ، منها نحو 9954 أسطوانة أنتجت في قسم غاز حماة ، ونحو 3580 أسطوانة أنتجت في وحدة غاز مصياف .

وبيَّنَ مصدر في فرع محروقات حماة أن الأسطوانات التي أنتجت بقسم حماة وزعت للمواطنين في مدن حماة وسلمية وصوران والسقيلبية ومحردة وحلفايا ، وفي بلدات وقرى حيالين وقمحانة وخطاب وجورين وطاحونة الحلاوة ومرج مطر وبريديج والمجدل وكرناز وكوكب ومعردس وبري الشرقي والصبورة والخالدية .

فيما وزعت الأسطوانات التي أنتجت بوحدة مصياف ، للمواطنين في بيت الكاسوح وحيالين الغربية والموعة وخربة الجامع وقرة دوكان وبعمرا والصارمية وبعرين وخان جلميدون وبقراقة والمحروسة وبقصقص وحورات عمورين .

وأوضح أنه قبل تاريخ 2022/12/10 كان إنتاج الغاز المنزلي لايتعدى 6000 أسطوانة في حماة و مصياف ، وكان أحياناً ينحدر إلى مادون الـ 5000 أسطوانة .

ولفت إلى أن دور التوزيع كان يتجاوز الـ 95 يوماً ، ولكن منذ ذلك التاريخ ، تم رفع الإنتاج إلى مابين 11- 12 ألف اسطوانة يومياً ، وهو ما أسهم بالحفاظ

على الزمن 95 يوماً لعدة أيام ، و من ثم بدأ الزمن بالنزول ، و حالياً أصبح نحو 75 يوماً ومادون ، أي خلال 18 يوماً تقلّص زمن الرسالة 20 يوماً .

وأشار إلى أنه من الآن فصاعداً ، كل يوم عمل بهذه الوتيرة سيقلص زمن الرسائل يوماً ، و بحلول منتصف الشهر الأول من العام المقبل سيكون زمن وصول الرسائل إلى مادون 60 يوماً .

وذكر أنه لو بقي الإنتاج نحو 6000 أسطوانة فما دون ، لكان التوزيع اليوم يدور في فلك 110 أيام على الأقل !.

وأكد أن فرع محروقات حماة مستمر بالإنتاج الجيد ، ما دامت التوريدات مستقرة و منتظمة و هي جيدة حالياً ، و مادامت الأسطوانات الفارغة تصل من الموزعين ، و الاعتماد على مبادرة المواطنين بهذا الخصوص ، و هو مطلب ضروري للإنتاج الجيد .



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