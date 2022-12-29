مصر تمنح جنسيتها لـ 12 سوري ساهموا برفد اقتصادها

حصل 12 شخصاً سورياً على الجنسية المصرية مؤخراً، بقرار من حكومة البلاد نُشر في الجريدة الرسمية وتناقلته عدة وسائل إعلامية محلية.

وأغلب السوريين الحاصلين على الجنسية المصرية هم من المستثمرين الذين ساهموا برفد الاقتصاد المصري عبر مشاريع عديدة. إذ جاء في نص قرار منح الجنسية، أنه أتى نتيجة قانون الجنسية المصرية، وقانون الاستثمار.



والحاصلين على الجنسية، هم “طريف عبد الجواد حمادة”، من مواليد حمص. “عبد الرحمن محمد فاتح العزيز”، سوري الجنسية من مواليد الطائف. “يمان حسن ماهر حموية”، من مواليد حلب. “ياسر حسين الصويري” من مواليد حلب. “زياد علي سلام” من مواليد ريف دمشق.

إضافة إلى “إبراهيم علي سلام” من مواليد ريف دمشق. وشقيقَيه “إياد علي سلام” و”عماد علي سلام”. “أمين مصطفى إستانبولي” من مواليد إدلب. “نجيب أحمد رامي الأجاني” من مواليد حلب. والشقيقان “محمود مصطفى قطان” و”حذيفة مصطفى قطان” من مواليد إدلب.

وشجعت القوانين المصرية الكثير من المستثمرين السوريين ورؤوس الأموال الذين غادروا البلاد، نتيجة الحرب وتداعياتها ليفتتحوا استثمارات متعددة في مصر.