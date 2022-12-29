مليون مصاب صيني يومياً بمتحور جديد لكوفيد

ظهر متحور جديد “قاتـل” لـ”كوفيد-19″ في الصين، أطلق عليه “يوم القيامة” لشدة انتشاره، خصوصاً أنه أصاب نحو 250 مليون شخص بالصين خلال الشهر الحالي، و37 مليوناً في يوم واحد، وذلك وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

عضو الفريق الحكومي الاستشاري لمكافحة كورونا نبوغ العوا، حذر عن “يوم القيامة” من عودة سيناريو 2019 مع بداية 2023، مشيراً إلى أن خطورته تكمن في شدة انتشاره، قائلاً: «بسبب وجود التنقلات الجوية والبرية، هناك تخوف من أن يخرج “المارد (يوم القيامة) من القمقم” كما حدث في عام 2019، وينتشر في العالم».

وأشار العوا إلى أن أعراضه مشابهة لـ”أوميكرون” فهي تنفسية علوية، حيث يسبب التهابات باللوز والبلعوم والحنجرة، إضافةً إلى السعال والرشح.

ونوه إلى أن ما يميز “يوم القيامة” بأن إصابته للرئة أقل من “الكوفيد-19” ببداية ظهوره، بمعنى أنه أقل ضرراً للنسيج الرئوي، مضيفاً: «من المحتمل أن يصيب الرئة لكن سيمر بمراحل قبل وصوله لها ما يمكن الأطباء من التصدي له، وبمجرد وصوله للرئة يتسبب بنقص أكسجة وحدوث وفيات أكثر».

ذكر العوا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور الجديد، وإلى الآن لا يزال محصوراً في الصين، حيث يتم تسجيل مليون إصابة به بشكل يومي، لذلك هناك مخاوف من انتشاره حول العالم مع سهولة التنقل والسفر بين الدول.

وبالنسبة لوجود لقاح للمتحور الجديد، قال: «مع الأسف لا يوجد له لقاح إلى حد الآن، ولا نعلم إن كانت اللقاحات القديمة لـ”كوفيد-19″ ستكون مضادة له، لذلك نحن بانتظار رأي الصحة العالمية».

كيوستريت