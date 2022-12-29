5 مليارات ليرة إيرادات المرافئ السورية

حققت شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية، إيرادات بقيمة 5.137 مليار ليرة، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوزت 283%، من الخطة السنوية التي قدّرت بـ2.750 مليار ليرة، وفقاً لمدير عام الشركة المهندس “عادل غزال”.

وبيّن غزال ، أن الشركة تعمل بشكل جيد حسب الإمكانات المتاحة، وتمكنت منذ بداية العام وحتى تاريخه توكيل 202 سفينة تجارية وناقلة بنسبة تنفيذ 67%، لافتاً إلى أن تحميل 845 ألف طن كبضائع متنوعة بنسبة تنفيذ 70%.

أما بخصوص السفن الموكلة لدى القطاع الخاص، أشار المدير إلى أن عددها بلغ 700 سفينة بنسبة تنفيذ 47%، منوهاً في الوقت ذاته أن السفن المحملة بالقمح توالي وصولها ميناء اللاذقية بشكل جيد.

يشار إلى أن غزال بيّن في حديث سابق له بأن “التوكيلات الملاحية” تعتمد على حركة البضائع المصدرة والمستوردة لتحقيق الإيرادات، وبسبب الحصار فإن النشاط التجاري ضعيف بسبب قلة عدد السفن التي تؤم المرافئ السورية.

تشرين