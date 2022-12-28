مدة استلام الأسطوانة ستصبح 80 يوماً

قال رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق عدنان برغشة أن السبب وراء التأخر في تلبية إعادة الطلب على أسطوانة الغاز يعود في بعض الأحيان لكون إعادة الطلب تتصادف مع نهاية الدورة وبذلك يجب انتظار افتتاح الدورة التالية لتتم تلبية إعادة الطلب على الاسطوانة وهذه تستغرق وقتاً قد يمتد لشهر كامل أو أكثر ما يزيد في مدة انتظار أسطوانة الغاز المنزلي وذلك على عكس بداية الدورة حيث تتم تلبية الطلب خلال 48 ساعة إلى عشرة أيام.

وبين برغشة أن بعض المعتمدين يلجؤون إلى إبقاء عدد من الأسطوانات وعدم قطعها في نهاية الدورة وذلك من أجل أن تعطيهم أولوية في الدور مع بداية الوجبة مضافاً لها الكمية المستحقة للقطع خلالها ملمحاً إلى استغلال الناقلين لأزمة المحروقات في تأخير تلبية احتياجات المعتمدين.

واوضح برغشة أن أزمة المحروقات ألقت بظلالها على المعتمدين كذلك وأصبح المعتمد لا يحصل على مخصصاته إلا بعد فترة طويلة من الانتظار ما جعل أوضاعهم سيئة في ظل الكميات القليلة التي لا تلبي ارتباطاتهم وبالتالي تقلل من أرباحهم.

ويرى برغشة تحسناً جزئياً في إنتاج معمل عدرا خلال الأيام الثلاثة من بداية هذا الأسبوع، مبيناً أن الأرقام تؤكد هذا التحسن فيوم السبت وصل الإنتاج لـ25 ألفاً ويوم الأحد 26 ألفاً ويوم الإثنين 27 ألف أسطوانة، متوقعاً في حال استمرار هذا التحسن والحفاظ على وتيرة الإنتاج ذاتها مع استمرار التوريدات أن تصبح مدة استلام الأسطوانة بين 75 إلى 80 يوماً.