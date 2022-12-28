باحث سوري يحذر من أزمة مياه في البلاد بالسنوات القادمة

حذر الباحث والمهندس المختص بالهندسة الريفية والعمارة الحدائقية صفوان الحلبي، من انخفاض كمية المياه المتوافرة إلى النصف عام 2048 بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني، بالتزامن مع وجود إمكانية كبيرة لرفع كفاءة استخدام المياه وتنفيذ أساليب حديثة ومتطورة في الري.

وأضاف أن سورية تستخدم 89% من المياه في الزراعة و 4% في الصناعة و7% في الاستخدام المنزلي، مشيراً إلى أن نسبة الأراضي المرويّة بالطرق الحديثة الاقتصادية 14.0 % أما المرويّة بالغمر فهي 85.5%.

وأشار للصحيفة إلى أن سورية تقع تحت خط الفقر المائي لأن نصيب الفرد من المياه فيها أقل من 10م٣ في السنة وتلجأ إلى الموارد غير التقليدية وترشيد استخدام المياه وغير ذلك، مؤكداً أن الموارد المائية تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة خروج بعض الآبار عن الخدمة وتأثّر بعض الأنهار نتيجة التلوث وأيضاً تأثير المساحة المزروعة والمرويّة.

وأكد الحلبي، أنه رغم وفرة الموارد المائية في سورية هناك عوامل تهدّد استدامتها،فالمساحة المرويّة والأعمال الصناعية والتملّح بازدياد، والرطوبة بانخفاض حتى (20%_50%) وأيضاً معدّل الأمطار يتغيّر نتيجة التغيّرات المناخيّة فإن معدّله هو 150 ملم/السنة على قرابة 60% من مساحة سورية.