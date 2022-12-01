ثلاثة مراسيم تتعلق برفع رواتب الشرطة وتعويضات المدرسين

28-12-2022

ثلاثة مراسيم تتعلق برفع رواتب الشرطة وتعويضات المدرسين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى وزيادة المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.

وفيما يلي نص المراسيم:

المرسوم التشريعي رقم / 25 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/1/ تاريخ 2-1-2012 لتصبح على النحو المحدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 3-6-1444 هجري الموافق لـ 27-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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