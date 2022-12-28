زعيم كوريا الجنوبية يوّبخ وزير دفاعه

وبّخ رئيس كورية الجنوبية يون سوك يول، وزير دفاع بلاده (لي جونغ سوب) بسبب “العملية الفاشلة” للجيش الكوري الجنوبي، ضد 5 طائرات كورية شمالية مُسيّرة.

وكانت الطائرات دخلت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون في كوريا الجنوبية.

وحلّقت الطائرات المسيّرة عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين، حيث حلّقت إحداها فوق الأجزاء الشمالية من سول، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها.

ووفقاً لأحد المسؤولين، وجّه الرئيس يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي في سول حديثه لوزير الدفاع قائلاً: “كيف لا يمكن أن يكون هناك استعداد ضد هجمات الطائرات المسيّرة الكورية الشمالية؟ كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة من قبل، فماذا كنت تفعل حتى الآن؟!”.

وكان الرئيس يون أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات دون طيار، وقال إن اختراق مسيرات تابعة لكوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده كشف نقصاً في تدريب واستعداد الجيش.

وكان جيش كوريا الجنوبية، عقب يوم من الحادثة، قدم اعتذارا عن إخفاقه في إسقاط خمس طائرات مسّيرة أرسلتها كوريا الشمالية، لتحلق عبر حدودهما المشتركة.

وتزامناً ، دعا زعيم كوريـا الشمالية، خلال انعقاد القمة الحزبية، إلى تعزيز وتقوية الإمكانيات الدفاعية لبلاده في العام 2023، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “يونهاب”.

وقد أعلن أن كيم جونغ أون خلال القمة، عن الأهداف الأساسية الجديدة لتعزيز الدفاع، في ظروف الوضع المُتغير.