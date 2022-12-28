سرافيس جبلة تعود إلى موقف درّاج.. ومطالبة بإعادة خط القرداحة إلى اسبيرو

أقرت اللجنة المعنية بتطبيق نظام التتبع GPS على السرافيس في اللاذقية، الإبقاء على موقف درّاج جانب جامعة تشرين للسرافيس العاملة على خط "اللاذقية – جبلة"، وذلك بتوجيه من المحافظ عامر هلال.

وجاء قرار اللجنة الصادر اليوم، بهدف تخفيف الأعباء والتكاليف المادية عن الطلاب بما يؤمن وسائل نقل في محيط جامعة تشرين.

ومع تركيب نظام التتبع ورسم مسارات السرافيس في الريف والمدينة، تتم المطالبة بإعادة خط "اللاذقية – القرداحة" للدخول إلى موقف اسبيرو كما كان خلال السنوات السابقة، ما يساهم في تأمين الطلاب من أمام الجامعة بالسرافيس بدلاً من الانتقال إلى الكراج الشرقي.



الوطن