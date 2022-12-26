انفجارات في قاعدة جوية غربي روسيا

26-12-2022

انفجارات في قاعدة جوية غربي روسيا

سمعت انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا، كما ذكر موقع بازا الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

وفي وقت لاحق، أعلن رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف حيث توجد القاعدة، أن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول "حادث وقع في منشأة عسكرية".

وأضاف بوسارجين على تطبيق "تلغرام": "لم تكن هناك حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة إنجلز، مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر".

وكانت القاعدة تعرضت في الخامس من الشهر الجاري لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية.

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