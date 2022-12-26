قرار بنشر جميع المواد إلكترونياً على موقع جامعة طرطوس

قال رئيس فرع طرطوس للاتحاد الوطني لطلبة سورية همام كناج، أن مجلس الجامعة اتخذ قراراً أنه مع بداية الفصل الثاني سيتم نشر جميع المواد العلمية تباعاً إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للجامعة، بحيث يكون للطلاب والمكتبات الحرية بكيفية تداول هذه المواد.

وأكد كناج أن ذلك جاء بعد بعد ورود شكاوى عدة من الطلاب حول قيام مكتبات محددة باحتكار المواد العلمية، أو حصر مواد علمية إضافية محددة بطلاب دون آخرين.

وشدّد على أن أي طالب يساهم في احتكار المادة العلمية سيتم إحالته إلى لجنة الانضباط ومحاسبته وفق الأنظمة الجامعية.



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