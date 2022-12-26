حلب تحدد تعرفة نقل الركاب «للميكروباصات» العاملة على المازوت
حددت محافظة حلب تعرفة نقل الركاب داخل المدينة للميكروباصات العاملة على المازوت.
وقال المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة، أن الحد الأقصى لتعرفة نقل الركاب للميكروباصات سعة 14 – 24 راكباً العاملة على المازوت 300 ليرة سوري.
وبين أن القرار لايشمل خطوط "حلب الجديدة– الحمدانية– الدائري هنانو– المطار– جبرين– كفر حمرة– كفر داعل– خان العسل– الشيخ سعيد" والتي حددت بـ 400 ليرة سوري، كما حدد خطي النيرب– المدينة الصناعية بـ 500 ليرة سورية.
وبخصوص أجور التاكسي، حدد مجلس المدينة فتحة العداد 500 ليرة، سعر الكيلو متر 600 ليرة، والساعة الزمنية 8400.
وجاء قرار رفع أجور النقل بعد قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك ليصبح 3000 ل. س للتر، كما تم رفع سعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ل.س للتر، وسعر مبيع بنزين اوكتان 95 بـ 5300 ل .س للتر.
وقالت الوزارة إن سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع انحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لانتاج الرغيف التمويني 700 ل.س للتر، وأضافت أن سعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ل. س للتر.
إضافة تعليق جديد