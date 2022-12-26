تجارة الوحل

بعض تجار الخضار يبيعون البطاطا المغلفة بطبقة سميكة من الوحل بسعر 1500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.. وبعد أن طلبنا من أحد الباعة أن يقوم بغسل كيس يزن حوالي 20 كغ من هذه البطاطا بقي فيه حوالي 17 كيلو ونصف من البطاطا..

أي أن نسبة الوحل في البطاطا تساوي أكتر من 15% من الكمية الإجمالية.. وإذا اعتبرنا أن التجار الكبار يبيعون يومياً ألف طن من البطاطا، فهذا يعني أن وزن الوحل المباع مع هذه الكمية يساوي 150 طناً.. وبذلك تكون أرباح التجار من بيع الوحل مع البطاطا 225 مليون ليرة سورية في كل يوم.. أي 6.75 مليار ليرة سورية تقريباً كل شهر.. وطبعاً الحكومة لا ترى ولا تسمع شيئاً، رغم أن ذلك يجري أمام عيني الكبير والصغير في سورية…!!!