سقوط شخص من الطابق الثالث في أحد الفنادق في ساحة المرجة بدمشق

25-12-2022

سقوط شخص من الطابق الثالث في أحد الفنادق في ساحة المرجة بدمشق

ورد إخبار إلى قسم شرطة المرجة بقيام شخص بالعقد السادس من عمره برمي نفسه من الطابق الثالث في أحد الفنادق وسقوطه على إحدى السيارات المركونة في المكان.

على الفور توجهت دورية من قسم شرطة المرجة وقامت بإسعافه إلى مشفى دمشق، وبالكشف الأولي تبين إصابته بكسور في الساق اليمنى والحوض ورضوض متفاوتة في مختلف أنحاء جسمه، وهو بوضع صحي مستقر ،وبالتحقيق الأولي تبين أنه يدعى (كامل . ص) وهو نزيل في الفندق المذكور ويعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

مازالت التحقيقات مستمرة.

وزارة الداخلية

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