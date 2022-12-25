سقوط شخص من الطابق الثالث في أحد الفنادق في ساحة المرجة بدمشق

ورد إخبار إلى قسم شرطة المرجة بقيام شخص بالعقد السادس من عمره برمي نفسه من الطابق الثالث في أحد الفنادق وسقوطه على إحدى السيارات المركونة في المكان.

على الفور توجهت دورية من قسم شرطة المرجة وقامت بإسعافه إلى مشفى دمشق، وبالكشف الأولي تبين إصابته بكسور في الساق اليمنى والحوض ورضوض متفاوتة في مختلف أنحاء جسمه، وهو بوضع صحي مستقر ،وبالتحقيق الأولي تبين أنه يدعى (كامل . ص) وهو نزيل في الفندق المذكور ويعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

مازالت التحقيقات مستمرة.

وزارة الداخلية