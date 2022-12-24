تصريح أولي لتطبيق يتعلق بالتسديد الآمن عبر الدفع الإلكتروني

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحا أولياً لشركة (اي كاش) على تطبيقها “اي كاش أعمال” الخاص بالدفع الإلكتروني.

وبينت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة المهندسة مادلين الشلي أن تطبيق (إي كاش بزنس) يوفر للتجار وأصحاب الأعمال إمكانية استيفاء قيمة البضائع أو الخدمات المتوافرة في محالهم إلى حساباتهم المصرفية وذلك من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الآمنة الخاصة بالشركة.

ولفتت الشلي إلى أنه يعتبر أول تطبيق يحصل على تصريح لتقديم خدمة الاستيفاء الآمن لقيمة البضائع والخدمات المدفوعة قيمتها إلكترونياً من خلال بوابة الدفع الإلكتروني.

وأشارت الشلي إلى أن الهيئة طلبت من الشركة استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة من مصرف سورية المركزي، تمهيداً لمنحها التصريح النهائي استناداً إلى الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة، داعية الراغبين بالحصول على تصريح لعمل أي تطبيق على الشبكة السورية إلى التواصل مع مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة.

سانا