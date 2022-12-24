يوم دامٍ في باريس.. مقتل ثلاثة أشخاص بحادثة إطلاق نار وسط المدينة

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون اثنان منهم في حالٍ خطرة، أمس الجمعة، بإطلاق رجل النار في محيط مركز ثقافي كردي وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد مكتب الادعاء في العاصمة باريس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا، في حين أصيب أربعة بعد إطلاق نار في الدائرة العاشرة بالمدينة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشار المكتب إلى أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاماً على صلة بالواقعة، معلنةً بذلك أن الواقعة انتهت.

بدورها، ذكرت النيابة العامة في باريس أن شخصين قُتلاً في إطلاق نار، كما أصيب أربعة آخرون اثنان منهم حالتهما خطيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكشفت النيابة عن فتح تحقيق في جرائم الاغتيال والقتل العمد والعنف المشدد، موكلةً التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية.

ولفت شاهد إلى إطلاق سبع أو ثماني طلقات نارية، محدثةً حالة من الفوضى في الشارع.

وقال شاهد آخر لتلفزيون "بي إف إم" الفرنسي إن المشتبه به كان "رجلاً أبيض فتح النار في صمت"، على حد تعبيره.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قُتل شخص بالعاصمة الفرنسية باريس وجُرح 4 آخرون بينهم شخصان في حالة حرجة، بعد أن أطلق شخصان النار داخل مقهى.

ووقع إطلاق النار في الدائرة الـ 11 في باريس، حيث نزل شخصان من سيارة وفتحا النار على شخصين آخرين كانا في أحد المقاهي.

