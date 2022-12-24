روسيا تكشف عن تقدّمٍ كبير في عملية نزع السلاح من أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية،أمس الجمعة، عن أنه تم إحراز "تقدّمٍ كبير" نحو نزع سلاح أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي في بداية الحرب.

واستعرض المتحدث باسم " الكرملين" دميتري بيسكوف، التقدم العسكري الروسي عندما سئُل عن تصريحات بوتين، الذي اعتبر أمس الخميس أن قدرات أوكرانيا الدفاعية "قريبة من الصفر".

ورد بيسكوف بالقول: "يمكن القول إن هناك تقدّماً كبيراً نحو نزع السلاح"، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وذكر بيسكوف أنه لا علم لدى روسيا بخطة سلام أوكرانية أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مؤخراً، إلى أن كييف تستعد لطرحها في شباط/ فبراير المقبل.

وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتجاهل حتى الآن "حقائق الوضع"، في إشارةٍ إلى إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية.

وتضررت القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في أوكرانيا بشدة، بسبب الضربات الصاروخية الروسية.

وتمد الدول الغربية أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك منذ بداية الحرب مع روسيا في شباط/ فبراير الماضي.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، بإمداد كييف بنظام دفاع جوي أمريكي من طراز "باتريوت" ووعد بمواصلة الدعم.

ووصف بوتين، مؤخراً، نظام "باتريوت" بأنه "قديم للغاية"، مشيراً إلى أن بلاده ستتكيف معه.

وأعلن بوتين، أمس الخميس، أنه يريد إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، مبيناً أن هذا يتعين أن يحدث من خلال الوسائل الدبلوماسية.