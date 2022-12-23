المطبخ السوري ضمن أفضل المطابخ في العالم لعام 2022

صنّف المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخاً في العالم لعام 2022، حسب ترتيب حديث لموقع “Taste Atlas” المتخصّص في فنون الطبخ العالمية.

واحتلّ المطبخ السوري المركز الثاني عربياً والـ37 عالمياً، فيما تصدّر المطبخ الجزائري قائمة أفضل المطابخ العربية، وفقاً لتصنيف الموقع.

وجاء المطبخ اللبناني في المرتبة الثالثة عربياً (40 عالمياً)، ثم المطبخين الفلسطيني والتونسي على التوالي.

وسيطرت مطابخ البحر المتوسط على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العالمي، متمثلة في فنون الطبخ الإيطالية واليونانية، ثم الإسبانية.

يُشار إلى أن موقع “Taste Atlas” العالمي المتخصص بالمطابخ حول العالم، ينشر تقريراً سنوياً خاص بأفضل 50 مطبخاً عالمياً، استناداً لنوعية الأطعمة الرائجة في البلدان المعنية، آخذين في الاعتبار تنوّعها ودورها في عكس ثقافة البلاد، إضافةً إلى الشعبية التي تتمتع بها.

يُذكر أن المطبخ الإيطالي والذي يشتهر بالبيتزا، الباستا، وخبز الفوكاتشيا تصدّر المركز الأول للعام الثاني على التوالي، “نظراً لتنوّع أطعمته وعدد المطاعم الإيطالية الحائزة على نجوم ميشلان”، وفقاً للتقرير.

ويعتبر المطبخ السوري من المطابخ العريقة والمتنوّعة، والتي تستمد تنوّعها من طبيعة المجتمع السوري والمناطق والمدن والقرى، ولكل مدينة من المدن السورية ما يميّزها من الطعام والمأكولات، إضافةً إلى طبق شعبي خاص بها.

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