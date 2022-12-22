أزمة جديدة.. آلاف الحاويات المستوردة من قبل تجار سوريين متوقفة في ميناء العقبة الأردني

كشف مصدر جمركي من معبر نصيب أن الأوضاع الراهنة في الأردن أثرت بشكل كبير على الشاحنات حيث توقف العمل 100% منذ شهر تقريباً.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن المصدر قوله إنه تم “رفع أسعار الضرائب المفروضة على الترانزيت من ميناء العقبة إلى معبر جابر حيث يوجد حوالي 8 آلاف حاوية مستوردة في الميناء لتجار سوريين وهذا الأمر يعتبر مشكلة للاقتصاد السوري”.

وأضاف: “هناك تحكم كبير من قبل الجانب الأردني ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالتاجر كحلقة أولى ومن بعدها سينعكس الوضع على المواطن كحلقة ثانية، مبيناً أن ما يجري في الأردن ليس من مصلحة البلدين فالتاريخ شاهد على أن دمشق كانت منفذاً لغالبية البضائع الأردنية المصدرة، لذلك يجب أن تتخذ الحكومة السورية خطوة للأمام حول المعاملة بالمثل”.