هل يصل التقنين في سوريا إلى الإنترنت ؟

أرخت أزمة المحروقات المستجدة في سوريا بظلالها على كافة المرافق الحيوية، ومعها انتشرت في الأيام الماضية أنباء عن نية الشركة السورية للاتصالات بقطع الإنترنت خلال فترة الليل.

وانتشر عبر مواقع التواصل منشور نسب لـ "السورية للاتصالات" يفيد بأن الشركة ستبدأ إيقاف الشبكة لمشتركة ADSL، بشكل يومي من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 8 صباحاً ابتداءً من يوم الخميس 22/12/2022 وحتى إشعارٍ آخر، وذلك لعدم توفر المحروقات.

هذه المعلومات نفتها الصفحة الرسمية للسورية للاتصالات، التي أعادت نشر الصورة المزيفة، مع دمغها بجملة "خبر كاذب"، في حين نقلت مواقع محلية عن مصدر في الشركة، قوله: "إن هكذا إجراء يتم عبر القنوات الرسمية فقط، والصورة المنتشرة لا تخص الشركة".

وكانت أزمة المحروقات في سوريا، أدت إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مختلف مناطق البلاد، كما دفعت الحكومة إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات الحكومية يومي الأحد 11 و18 من الشهر الجاري، لتوفير مادتي المازوت والبنزين المستخدمتين في وسائط النقل العامة.