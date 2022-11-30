في حادثة نادرة… إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل

تمكن أطباء في مستشفى هندي من إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل، بعد إخضاعه لعملية جراحية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أصيب الأطباء بالذهول عندا اكتشافهم بأن الرجل ابتلع ما يقرب من مائتي قطعة من مختلف الفئات وزنها أكثر من 1.5 كيلو غرام، نتيجة مروره بحالة نفسية قبل 3 أشهر.



وأضافت الصحيفة أن الأطباء في مستشفى هانغال سري كومرشوار في منطقة باغالاكوت، كارناتاكا في الهند، استغرقوا ساعتين لإخراج العملات المعدنية من معدة الرجل.

وقال الدكتور أشوار كالابورجي، إن الرجل كان يمر بمشكلة نفسية، لذا كان يبتلع هذه العملات على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، مضيفًا أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج في المعدة، وبعد إجراء الأشعة السينية والتنظير، تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته، لذلك تقرر إجراء عملية جراحية لإخراجها.

وأوضح الطبيب أن المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات، مشيرا إلى أن العملات المعدنية استقرت في أماكن مختلفة من المعدة.

وعقب إزالة العملات، تم علاج المريض من نقص المياه وغيرها من المشاكل البسيطة، وأصبحت حالته مستقرة الآن.