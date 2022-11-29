ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1753.34 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة الـ0651 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز، إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%؛ ما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.



ويعتبر الذهب أيضا حساسًا لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن بشكل مباشر على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث في مؤتمر بمعهد بروكينجز غدًا الأربعاء.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1% إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1872.88 دولار.

