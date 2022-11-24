مالكو مانشستر يونايتد الإنكليزي يعتزمون بيع النادي

أعلن ملاك مانشستر يونايتد الإنكليزي، في بيان رسمي فجر أمس الأربعاء، عن رغبتهم في بيع النادي.

وقال النادي في بيان: "إن مجلس الإدارة، سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع أو الصفقات الأخرى، التي تشمل الشركة".

تراجع المردود



وتملك عائلة غلايزرز الأميركية النادي، منذ العام 2005، لكن شاب عهدها، تراجع مردود الفريق على أرض الملعب.

لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

تعزيز النجاح

وتابع النادي: "سيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتحسين النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وعلل النادي سبب ذلك، من أجل تعزيز النجاح طويل الأمد لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصالح الآخرين.

رحيل رونالدو



ويأتي البيان، بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، "باتفاق متبادل وبمفعول فوري".

وسبق أن شن رونالدو، في مقابلة تلفزيونية مدوية الأسبوع الماضي، والتي مهّدت لبداية نهايته مع النادي، هجوماً عنيفاً على المالكين.

وزعم رونالدو، أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق، وأن النادي لم يطوّر البنية التحتية على مدى السنوات.

يذكر أن اليونايتد، لم يفز بلقب الدوري الإنكليزي منذ 2013، في الموسم الأخير للمدرب الأسطوري الأسكتلندي، السير أليكس فيرغوسون.