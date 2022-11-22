رونالدو: أود أن أكون اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو، أنه يود أن يكون "اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك"، على هامش كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يبحث فيه الغريمان الأزليان عن لقب عالمي أول، مع بلديهما.

وظهر رونالدو مؤخراً في إعلان لـ "لوي فويتون"، جنباً إلى جنب مع منافسه الأزلي #ليونيل_ميسي، حيث تم تصوير الثنائي وهما يلعبان الشطرنج.

كش ملك!



وقال رونالدو في مؤتمر صحافي من المركز التدريبي للبرتغال، على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً غرب الدوحة، مبتسماً: "أود أن أكون اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك، حدث ذلك في لعبة الشطرنج، وفي #كرة_القدم سيكون مذهلاً".

وعلق رونالدو، "حتى لو فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر، بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر يحبونني بدرجة أقل، كما هو الحال في الحياة، وستكون كأس العالم دائماً مناسبة لذلك".

وفاز الأرجنتيني ميسي، مهـ. ـاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

زلزال كروي



وأشار رونالدو، إلى أن نزاعه مع ناديه مانشستر يونايتد، لن يؤثر على حظوظ البرتغال في العرس الكروي.

وذلك بعدما أحدث الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، زلزالاً كروياً عندما كشف في مقابلة الأسبوع الفائت، أنه "لا يحترم" الهولندي إريك تن هاغ، مدرب الشياطين الحمر.

مضيفاً، أنه شعر "بالخـيانة" من قبل مسؤولي النادي، متهماً إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.

شعور بالاستفزاز



وأفاد رونالدو: "ليس لدي أدنى شك في أن هذه المقابلة، ومقابلات أخرى مع لاعبين آخرين، يمكن أن تهز اللاعب أحياناً لكنها لن تهز الفريق".

وأوقف رونالدو، الذي سيخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة وعلى الأرجح الأخيرة، من قبل ناديه لمباراة واحدة، بعد رفضه الدخول كبديل أمام توتنهام الشهر الماضي، وخرج من أرض الملعب قبل صافرة النهاية.

وقال اللاعب البالغ "37 عاماً"، خلال المقابلة أنه شعر "بالاستفزاز"، لرد الفعل هذا من قبل تن هاغ، وأكد الاثنين، أنه لم يكن نادماً على إجرائها.

مبالغة من الإعلام



وأضاف: "لا أقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدث عندما يحلو لي، كل فرد في الفريق يعرف من أنا وما أؤمن به".

وأكد أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، عن مصافحة باردة بينه وزميله في يونايتد برونو فرنانديش، إلى جانب مشاهد له وهو يمازح لاعب #مانشستر_سيتي جواو كانسيلو، كانت مبالغاً فيها من قبل وسائل الإعلام.

وأكد لاعب ريال مدريد الاسباني السابق، "الجو العام ممتاز، اللاعب التالي الذي يأتي إلى هنا، ليس عليكم أن تسألوه عن ذلك، لا تتحدثوا عني، ليس عليكم التحدث عن كريستيانو رونالدو، ساعدوهم واسألوهم عن كأس العالم".

ويستهل "برازيل أوروبا" مشوراه ضد غانا الخميس، قبل مواجهة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.