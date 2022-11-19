مصر تسقط بلجيكا بثنائية

حقق المنتخب المصري الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره البلجيكي في لقاء ودي أقيم بالكويت، ضمن استعدادات الأخير لخوض بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد 48 ساعة في قطر.

منتخب "الفراعنة" تقدم بهدف في الدقيقة 34 عن طريق مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بعد مراوغة ناجحة لكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وتسديدة في شباك الحارس تيبو كورتوا.

الفراعنة سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 46 بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح وضعت زميله محمود حسن "تريزيغيه" في مواجهة كورتوا ليطلق قذيفة أرضية بيسراه إلى الشباك.

منتخب بلجيكا نجح في تقليص الفارق بهدف عن طريق لويس أوبندا في الدقيقة 76 بعد عرضية مرت من الدفاع المصري إلى لاعب بلجيكا في مواجهة المرمى.

وينتظر المنتخب المصري تحسن تصنيفه الشهر القادم، بعد نجاحه في التغلب على المصنف رقم 2 عالميا، أملا في أن يحقق الفراعنة قفزة من المركز الـ39 الذي يحتله الآن.